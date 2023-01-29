Продажа неудачных новогодних подарков развернулась в Сети

Десятки тысяч объявлений появились после Нового года на «Авито» с подписью «подарили на Новый год». На продажу выставляются гаджеты, спортивные товары, игрушки, косметика, аксессуары и экзотика.

Если товар новый, в коробке и не потерял свой товарный вид, то владельцы планируют выручить за него почти полную стоимость. Но есть и исключения. Один из владельцев продает часы Apple Watch за 20 тысяч рублей — на 7 тысяч дешевле, чем в магазине, изучила предложения в Сети «Российская газета».

Массово продаются товары для спорта. В Москве разместили объявление с новыми сноубордическими ботинками Burton за 19,9 тысяч рублей —даритель не угадал с размером обуви. Стоимость ботинок от этой фирмы в среднем составляет 40 тысяч рублей.

Массово на продажу отправляются детские игрушки: ребенку сложно угодить. После праздника сайты объявлений пополнились дорогими духами, которые, видимо, не подошли по аромату. В этом случае владелец продает парфюм без «пары пшиков» по цене ниже рынка.

Есть на сайтах и экзотические подарки. Так на одном из сайтов появился в продаже фонтан для релаксаций. Его хозяйка написала, что у нее уже есть такой в каждой комнате.