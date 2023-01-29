Новейший «Панцирь» усилит ПВО российских сил в зоне СВО

Новейшие комплексы «Панцирь-СМ» усилят российскую систему противовоздушной обороны в зоне спецоперации

«Такие комплексы смогут на существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS, — сказал РИА Новости источник.

Новейший российский ЗРАК «Панцирь-СМ» Фото: © Антон Тушин/Ростех

По его словам, также планируется опробовать в зоне СВО «Панцирь-СМ», оснащенный мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов реактивных систем залпового огня типа «Град». Одна боевая машина может оснащаться 48 мини-ракетами.

«Панцирь-СМ» получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой, которая имеет повышенные характеристики по дальности обнаружения воздушных целей. Также комплекс получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.

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Теперь комплекс видит малоразмерные цели на дальности до 75 километров, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 километров — вдвое больше по сравнению с предыдущей версией системы.

Новый комплекс имеет два варианта: на колесной базе и версию для Сухопутных войск на гусеничном шасси.