Президент Аргентины отказался давать оружие Украине

Аргентина и другие страны Латинской Америки отказались поставлять оружие на Украину, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.

«Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта», — приводит ТАСС слова Фернандеса, сказанные им на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Аргентинский лидер отметил, что осуждает военную операцию России, но воздержался от оценок действий европейских стран. «Я не могу излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства. Но я знаю, что я и канцлер больше всего хотим восстановления мира», — добавил он.

Во вторник президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что США просили передать Украине имеющиеся вооружения российского и советского производства, однако его страна отказалась это сделать.

В пятницу бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что Бразилиа также не собирается передавать Киеву боекомплекты для танков, несмотря на соответствующую просьбу Берлина.