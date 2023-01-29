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Президент Аргентины отказался давать оружие Украине

Источник:
ТАСС
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Президент Аргентины Альберто Фернандес
Президент Аргентины Альберто Фернандес
Фото: Ministerio de Cultura de la Nación / CC BY-SA 2.0

Аргентина и другие страны Латинской Америки отказались поставлять оружие на Украину, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.

«Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта», — приводит ТАСС слова Фернандеса, сказанные им на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Аргентинский лидер отметил, что осуждает военную операцию России, но воздержался от оценок действий европейских стран. «Я не могу излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства. Но я знаю, что я и канцлер больше всего хотим восстановления мира», — добавил он.

Во вторник президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что США просили передать Украине имеющиеся вооружения российского и советского производства, однако его страна отказалась это сделать.

В пятницу бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что Бразилиа также не собирается передавать Киеву боекомплекты для танков, несмотря на соответствующую просьбу Берлина.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Times Square

Каждый год правительству дают задачи увеличить рост доходов и рождаемости и каждый год правительство...

hope1986

И типа уровень жизни поднимиться,скорее всего руководителям ЗП поднимут, потом посчитают средний доход...

Disobedient

Скоро у черепа гитлера сосед появится в госархиве?)))

GammiPluh

Победить русскую армию невозможно вообще ни какими средствами, можно только взаимно проиграть