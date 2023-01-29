Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев удивился наивной откровенности МИД Германии Анналены Бербок, признавшейся, что Европа ведет войну с Россией.

«Цепляющая фраза: "Мы воюем против России, а не против друг друга". Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура?» — написал Медведев на английском языке на своей страничке в Twitter (заблокированном в России).

Бербок во вторник, 24 января на Парламентской ассамблее Совета Европы призвала европейские государства увеличить помощь Киеву и заявила, что страны Европы ведут войну против России, а не друг против друга.

Руководство НАТО, власти США, Евросоюза и Германии неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта на Украине и категорически не хотят прямого военного столкновения с Россией.