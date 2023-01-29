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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы взяли село Благодатное

Источник:
Sibnet.ru
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Село Благодатное в Донецкой народной республике, расположенное западнее Соледара, перешло под контроль российских сил, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», —приводит слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-служба.

Комментарий сопровождается аудиозаписью слов командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины Благодатного.

Минобороны сообщило об освобождении Соледара 12 января. Взятие этого города и контроль над Благодатным позволият охватить с севера важнейший оборонительный узел украинской армии — Артемовск (Бахмут), который подразделения «Вагнера» сейчас берут в кольцо.

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Оборона #Армия
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