Россиянин Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу

Россиянин Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 килограмма.
В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Лондоне на стадионе «Уэмбли», он выиграл у британца Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде.
Боксер Дмитрий Кудряшов назвал бой Бетербиева и Янга «валидольным». «Каждый боксирует настолько, несколько позволяет соперник. Ярд был тем, кто создавал проблемы, поэтому в некоторых моментах было тревожно», — сказал Кудряшов «Известиям».
Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
В послужном списке 38-летнего Бетербиева теперь 19 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения. Он — единственный чемпионом мира в профессиональном боксе во всех весовых категориях со 100-процентным количеством досрочных побед.
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