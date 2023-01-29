Россиянин Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу

Россиянин Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 килограмма.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Лондоне на стадионе «Уэмбли», он выиграл у британца Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде.

Боксер Дмитрий Кудряшов назвал бой Бетербиева и Янга «валидольным». «Каждый боксирует настолько, несколько позволяет соперник. Ярд был тем, кто создавал проблемы, поэтому в некоторых моментах было тревожно», — сказал Кудряшов «Известиям».

Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В послужном списке 38-летнего Бетербиева теперь 19 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения. Он — единственный чемпионом мира в профессиональном боксе во всех весовых категориях со 100-процентным количеством досрочных побед.