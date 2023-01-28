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Назван правильный способ мерить кровяное давление

Источник:
Hypertension
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Фото: © Sibnet.ru

Людям с диагностированной гипертонией необходимо проводить ежедневные измерения давления на обеих руках, следует из рекомендаций Американской кардиологической ассоциации.

Американские медики отметили, что это более надежный способ измерений, который позволяет более пристально следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Если измерять давление только на одной руке, нельзя узнать, на какой руке давление выше, а значит, можно пропустить случай повышенного давления. При этом учитывать надо тот показатель, который выше.

Повышенным считается давление больше 130 миллиметров ртутного столба в систолической фазе (в момент выброса) и 80 миллиметров — в диастолической (в момент расслабления).

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Жизнь #Здоровье
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