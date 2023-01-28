НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Состоялся релиз ремейка Dead Space

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Фото: © кадр из игры Dead Space Remake

Состоялся релиз игры Dead Space Remake — она доступна для ПК, Xbox Series X/S, PS5. Экшен основан на культовом научно-фантастическом ужастике 2008 года.

При этом Dead Space не просто воссоздали с новой графикой, а точечно доработали многие моменты оригинала. Так, в игре появился искусственный интеллект, который отвечает за создание нужного напряжения.

Почти сразу после выхода ремейк Dead Space установил первый рекорд — пиковый онлайн в Steam превысил 20 тысяч человек. В результате теперь это самая популярная часть франшизы.

По сюжету, инженер Айзек Кларк отправляется на корабль USG Ишимура с обычным заданием. Однако он обнаруживает, что экипаж погиб и теперь ему предстоит сражаться с ужасающими существами.

Еще по теме
Вышел новый трейлер Atomic Heart
Состоялся релиз игры Forspoken
Хакеры научились грабить игроков в GTA Online
Steam запустил распродажу ролевых игр
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

Times Square

Каждый год правительству дают задачи увеличить рост доходов и рождаемости и каждый год правительство...

hope1986

И типа уровень жизни поднимиться,скорее всего руководителям ЗП поднимут, потом посчитают средний доход...

pepelmetal

А Blackwater они тоже террористами признали)? Или вы не понимаетеэтодругое)))?

pepelmetal

Хахах) типичные асашай, европку прогнули а сами заднюю дали