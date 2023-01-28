Состоялся релиз ремейка Dead Space

Состоялся релиз игры Dead Space Remake — она доступна для ПК, Xbox Series X/S, PS5. Экшен основан на культовом научно-фантастическом ужастике 2008 года.

При этом Dead Space не просто воссоздали с новой графикой, а точечно доработали многие моменты оригинала. Так, в игре появился искусственный интеллект, который отвечает за создание нужного напряжения.

Почти сразу после выхода ремейк Dead Space установил первый рекорд — пиковый онлайн в Steam превысил 20 тысяч человек. В результате теперь это самая популярная часть франшизы.

По сюжету, инженер Айзек Кларк отправляется на корабль USG Ишимура с обычным заданием. Однако он обнаруживает, что экипаж погиб и теперь ему предстоит сражаться с ужасающими существами.