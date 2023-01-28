Немцы испугались возмездия России за поставку Киеву танков

Жители Германии опасаются, что решение официального Берлина направить танки Leopard 2 на Украину вызовет «возмездие России».

Проведенный телеканалом CNN опрос показал, что немцы сомневаются в правильности такого шага правительства. Так, некоторые участники сюжета отметили, что за поставками может последовать «гнев Москвы».

«Я не думаю, что Россия нападет на кого-либо из членов НАТО, по крайней мере, сейчас. Но я бы беспокоился о более жестком возмездии, направленном против Украины и ее народа», — сказал один из жителей Германии.

Еще один немец подчеркнул, что использование Leopard 2 может вызвать негативные политические последствия — прямое участие НАТО и Германии в конфликте, так как украинские специалисты вряд ли смогут обслуживать танки.

Согласно социологическим опросам, каждый второй житель Германии выступает против поставок Киеву тяжелой бронетехники. Несмотря на этого, Берлин в марте отправит ВСУ первую партию танков Leopard 2.