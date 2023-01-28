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Детская шалость стала причиной смертельного пожара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по новосибирской области

Пожар в частном доме в деревне Сорты Иркутской области произошел из-за детской шалости с огнем, сообщает региональное ГУ МЧС.

В результате инцидента 27 декабря погибли двое детей. Эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар мог начаться в квартире от открытого источника огня.

«Пятилетняя девочка и ее трехлетний брат были оставлены без присмотра в частном доме. Соседи, обнаружившие пожар, безрезультатно пытались спасти малышей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение января в Иркутской области от пожаров погибли пять несовершеннолетних детей. Главной причиной трагедий в ведомстве назвали оставление детей без присмотра.

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ЧП #Происшествия #Иркутск
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Топ комментариев

Times Square

Каждый год правительству дают задачи увеличить рост доходов и рождаемости и каждый год правительство...

hope1986

И типа уровень жизни поднимиться,скорее всего руководителям ЗП поднимут, потом посчитают средний доход...

pepelmetal

А Blackwater они тоже террористами признали)? Или вы не понимаетеэтодругое)))?

pepelmetal

Хахах) типичные асашай, европку прогнули а сами заднюю дали