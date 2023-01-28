Детская шалость стала причиной смертельного пожара

Пожар в частном доме в деревне Сорты Иркутской области произошел из-за детской шалости с огнем, сообщает региональное ГУ МЧС.

В результате инцидента 27 декабря погибли двое детей. Эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар мог начаться в квартире от открытого источника огня.

«Пятилетняя девочка и ее трехлетний брат были оставлены без присмотра в частном доме. Соседи, обнаружившие пожар, безрезультатно пытались спасти малышей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение января в Иркутской области от пожаров погибли пять несовершеннолетних детей. Главной причиной трагедий в ведомстве назвали оставление детей без присмотра.