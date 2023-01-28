Детская шалость стала причиной смертельного пожара

Фото: © ГУ МЧС по новосибирской области
Пожар в частном доме в деревне Сорты Иркутской области произошел из-за детской шалости с огнем, сообщает региональное ГУ МЧС.
В результате инцидента 27 декабря погибли двое детей. Эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар мог начаться в квартире от открытого источника огня.
«Пятилетняя девочка и ее трехлетний брат были оставлены без присмотра в частном доме. Соседи, обнаружившие пожар, безрезультатно пытались спасти малышей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в течение января в Иркутской области от пожаров погибли пять несовершеннолетних детей. Главной причиной трагедий в ведомстве назвали оставление детей без присмотра.
Times SquareКаждый год правительству дают задачи увеличить рост доходов и рождаемости и каждый год правительство...
hope1986И типа уровень жизни поднимиться,скорее всего руководителям ЗП поднимут, потом посчитают средний доход...
pepelmetalА Blackwater они тоже террористами признали)? Или вы не понимаетеэтодругое)))?
pepelmetalХахах) типичные асашай, европку прогнули а сами заднюю дали