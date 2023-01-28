НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Генерал ВВС США назвал дату войны с Китаем

Источник:
Sibnet.ru
480 4
Фото: © U.S. Navy

Война между США и Китаем начнется в 2025 году, спрогнозировал американский генерал ВВС Майк Минихан в разосланной подчиненным служебной записке.

«Причина и возможности — все настроено на 2025 год», — написал генерал, обращаясь ко всем командирам авиагрупп в американских ВВС, которым поручено доложить обо всех усилиях по подготовке к сражениям с китайской армией.

Генерал призвать сформировать «укрепленную, готовую, интегрированную и гибкую маневренную группу объединенных сил, готовую сражаться и побеждать» в зоне боевых действий близ Тайваня.

В частности, он посоветовал отработать стрельбу, обновить свои контакты для чрезвычайных ситуаций, а также усложнить тренировки, передает NBC. Главное командование ВВС подтвердило подлинность документа.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает. В случае применения Китаем военной силы против Тайваня, США угрожают отреагировать силовым сценарием.

Еще по теме
Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов
Зеленский оценил поставки Abrams словами «слишком поздно»
Совет ЕС продлил санкции против России
США признали «Вагнер» международной преступной организацией
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Зеленский потребовал у Запада самолеты и ракеты
38
США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
33
Украина предложила Белоруссии пакт о ненападении
29
Песков рассказал о контактах Путина и Зеленского
29
Запад бросит «Леопарды» и «Абрамсы» против России