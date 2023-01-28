Генерал ВВС США назвал дату войны с Китаем

Война между США и Китаем начнется в 2025 году, спрогнозировал американский генерал ВВС Майк Минихан в разосланной подчиненным служебной записке.

«Причина и возможности — все настроено на 2025 год», — написал генерал, обращаясь ко всем командирам авиагрупп в американских ВВС, которым поручено доложить обо всех усилиях по подготовке к сражениям с китайской армией.

Генерал призвать сформировать «укрепленную, готовую, интегрированную и гибкую маневренную группу объединенных сил, готовую сражаться и побеждать» в зоне боевых действий близ Тайваня.

В частности, он посоветовал отработать стрельбу, обновить свои контакты для чрезвычайных ситуаций, а также усложнить тренировки, передает NBC. Главное командование ВВС подтвердило подлинность документа.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает. В случае применения Китаем военной силы против Тайваня, США угрожают отреагировать силовым сценарием.