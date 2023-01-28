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Украина получит ракеты Aster-30

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Georges Seguin (Okki) / CC BY-SA 3.0

Италия и Франция собираются отправить Киеву зенитные ракеты Aster-30, которые используются для оснащения систем противовоздушной обороны SAMP-T.

Всего будет заказано порядка 700 ракет, однако часть вооружений останется у Италии и Франции. Сколько конкретно будет поставлено на Украину, неизвестно, пишет издание II Messaggero.

SAMP-T — система ПВО, предназначенная для точечной защиты от текущих и будущих воздушных угроз. Разработчиком и производителем комплекса является европейский консорциум Eurosam.

Комплекс используется Италией и Францией для защиты от БПЛА, крылатых ракет, баллистических ракет малой дальности и истребителей в радиусе до 100 километров.

Сенат Италии в начале января поддержал отправку Украине оружия — в частности, систем ПВО SAMP-T. Аналогичное оружие Киеву согласилась отправить Франция, при этом сроки поставок пока не называются.

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