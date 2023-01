Сериал The Last Of Us получит второй сезон

Сериал The Last Of Us по одноименной компьютерной игре официально продлили на второй сезон.

Сеть HBO подтвердила продление сериала после выхода двух серий первого сезона, которые получили восторженные отзывы критиков и поклонников оригинальной игры, пишет издание Variety.

«Аудитория дала нам шанс продолжить историю, и мне, как фанату персонажей и мира, созданного Нилом и Naughty Dog, уже не терпится погрузиться в эту вселенную снова», — отметил шоураннер сериала Крейг Мэйзин.

Предполагается, что второй сезон будет основан на игре The Last of Us Part II, в которой повзрослевшая главная героиня Элли путешествует по Соединенным Штатам, чтобы отомстить убийцам.