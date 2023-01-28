Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов

Великобритания согласна поставить Украине истребители только после того, как Россия покинет украинские территории.

Поставка Киеву боевых самолетов сейчас невозможна, однако в будущем ее исключать нельзя, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в Королевских воздушных силах.

Источник уточнил, что самолеты могут появиться у Киева, если «Россию вытеснят из Украины и украинцам потребуется провести миссию по охране воздушного пространства».

Ранее западные страны согласились поставлять Киеву танки. Соответствующие заявления сделали США, Германия, Польша, Британия. Украина получит немецкие Leopard, британские Challenger, американские Abrams — всего более 300 машин.