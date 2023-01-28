Илья Прусикин из Little Big пополнил список иноагентов

Музыкант и основатель группы Little Big Илья Прусикин пополнил реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.

«Прусикин получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Когда Прусикин узнал, что он стал иноагентом, то стал шутить на эту тему. Он принял ироничные поздравления от коллег и поблагодарил всех причастных к этому событию.

«Я благодарен тем, кто голосовал за меня и ставил 100 баллов (или как они делают иноагентов?). <…>У меня, как и у агента 007 есть очень опасные приблуды – совесть, собственное мнение, позиция против правительства РФ и самая опасная приблуда — позиция против <…> и свобода слова», — написал Прусикин в соцсети.