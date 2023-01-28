Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2023 году

Алкоголь, молочная продукция и кофе подорожают в 2023 году из-за повышения акцизов, введения новых правил торговли, проблем с логистикой. Причин для значительного подорожания других продуктов нет, считают эксперты.

В России с 1 января увеличились акцизы, в том числе на алкоголь. Изменение ставок гарантировано приведет к росту алкогольной продукции, предупредила ранее в интервью «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Эксперимент по исключению возможности продажи просроченной молочной продукции, возможно, приведет к подорожании этой категории товаров. Чтобы минимизировать потери, торговые сети могут поднять цены. Причиной роста может стать также снижение объема выпуска и сокращение молочных хозяйств, считают эксперты исследовательской компании NTech.

Аналитики компании также ждут подорожания кофе. Перебои с его поставками начались еще в 2022 году. Усложнилась и стала дороже логистика. С российского рынка ушли некоторые крупные производители и поставщики кофе.

Но поводов для резкого повышения цена на широкую номенклатуру продуктов сейчас нет, сказал РГ исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. По его словам, экономическая ситуация относительно стабильная.

Возросшие логистические затраты участники рынка уже учли, пути поставки импортной продукции оптимизированы, найдены новые поставщики, пересчитана себестоимость. То есть в ближайшее время на стоимость продуктов будут влиять только сезонные факторы, отметил Востриков.