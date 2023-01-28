Выходец из России стал главным налогоплательщиком Великобритании

Родившийся и получивший образование в России основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко по итогам 2022 года стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании.

Герко занимает первую строчку в ежегодном налоговом рейтинге, опубликованном в пятницу газетой The Times. За год он заплатил налогов на 487,4 миллиона фунтов. Состояние трейдера оценивается в 2 миллиарда фунтов.

Предприниматель — доктор математических наук, выпускник МГУ и Российской экономической школы, получил британский паспорт в 2016 году. В декабре 2022 года он сообщил, что завершил процесс выхода из российского гражданства.

Второе место в рейтинге занимают совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, перечислившие в британский бюджет 460 миллионов фунтов налогов.

На третьем месте — миллиардер Стивен Рубин, владелец компании Pentland Group, которой принадлежат спортивные бренды Berghaus, Kickers и Speedo, а также сеть магазинов JD Sports. Его налоговые отчисления составили 392 миллиона фунтов.