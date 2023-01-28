Ставку Евросоюза на американский газ посчитали опасной

Ставка Евросоюза на природный газ из США несет серьезные риски, признали немецкие эксперты.

Европа в настоящее время ускоренными темпами движется к новой зависимости в энергетической сфере — на этот раз не от России, а от Америки, пишет немецкое издание Focus.

При этом аналитики отмечают, что энергетическая зависимость от США имеет подводные камни. Роль Америки, как надежного партнера для Европы со времен президентства Дональда Трампа серьезно подорвана.

Кроме этого, американский газ испытывает серьезные скачки стоимости. Так, в США цены на голубое топливо в начале прошлого года внезапно выросли более чем в два раза.

Автор материала подчеркивает, что США в любой момент могут столкнуться с очередным энергетическим кризисом. В этом случае Вашингтон может оставить себе побольше газа и сократить поставки в Евросоюз.