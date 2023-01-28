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Ставку Евросоюза на американский газ посчитали опасной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ставка Евросоюза на природный газ из США несет серьезные риски, признали немецкие эксперты.

Европа в настоящее время ускоренными темпами движется к новой зависимости в энергетической сфере — на этот раз не от России, а от Америки, пишет немецкое издание Focus.

При этом аналитики отмечают, что энергетическая зависимость от США имеет подводные камни. Роль Америки, как надежного партнера для Европы со времен президентства Дональда Трампа серьезно подорвана.

Кроме этого, американский газ испытывает серьезные скачки стоимости. Так, в США цены на голубое топливо в начале прошлого года внезапно выросли более чем в два раза.

Автор материала подчеркивает, что США в любой момент могут столкнуться с очередным энергетическим кризисом. В этом случае Вашингтон может оставить себе побольше газа и сократить поставки в Евросоюз.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Times Square

Каждый год правительству дают задачи увеличить рост доходов и рождаемости и каждый год правительство...

hope1986

И типа уровень жизни поднимиться,скорее всего руководителям ЗП поднимут, потом посчитают средний доход...

pepelmetal

А Blackwater они тоже террористами признали)? Или вы не понимаетеэтодругое)))?

Disobedient

Скоро у черепа гитлера сосед появится в госархиве?)))