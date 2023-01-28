Арина Соболенко выиграла Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале Australian Open обыграла москвичку Елену Рыбакину, которая представляет Казахстан. Счет по геймам — 4:6, 6:3, 6:4.

24-летняя Соболенко впервые выиграла титул «Большого шлема». Это ее 12-й титул на уровне WTA. До этого турнира она трижды проигрывала в полуфиналах «Шлемов».

Соболенко стала 58-й чемпионкой «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года). В понедельник она повторит свой рекорд, поднявшись на второе место рейтинга WTA.

За победу в Мельбурне она получит 2,1 миллиона долларов США. Теперь ее призовые за карьеру составят 14,4 миллиона долларов.