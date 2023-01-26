Грузовик с поднятым кузовом протаранил мост в Новосибирске

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Грузовой автомобиль Isuzu с поднятым кузовом попытался проехать под железнодорожным мостом в сторону площади инженера Будагова в Новосибирске.
В результате кузов зацепился за мост, передняя часть машины поднялась в воздухе, передает телеграм-канал группы пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Кабину расплющило о перекрытия железнодорожного моста, водитель грузовика 1982 года рождения погиб на месте. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства происшествия.