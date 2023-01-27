Вышел новый трейлер Atomic Heart

Студия Mundfish представила новый трейлер Atomic Heart, в котором схематично показала связи локаций в игре.

Игра представляет собой шутер от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативном СССР. В центре сюжета — восстание роботов в 1955 году, которое предстоит остановить майору Сергею Нечаеву.

Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. В России купить и скачать игру можно будет только в сервисе VK Play.

Игра выйдет в трех изданиях — стандартном (2499 рублей), золотом (3199 рублей) и премиум (3599 рублей). Физическая версия Atomic Heart для консолей будет стоить 5 тысяч рублей.