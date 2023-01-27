Путин приказал снизить бедность

Президент Владимир Путин поставил задачи правительству добиться в 2023 году снижения бедности, роста реальных зарплат, а также роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни, сообщается на сайте Кремля.

«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что с 1 января 2023 года в России трансформируется система поддержки материнства и детства. В частности запущены единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет.

Путин также отметил, что льготная ипотека на территории России будет продлена до 1 июля 2024 года. Ставка при этом увеличится до 8%, однако доступ к ней планируется расширить для дополнительных категорий граждан.