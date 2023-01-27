Чемезов оценил слухи о снарядном голоде в армии России

Сообщения Киева и зарубежных СМИ о том, что российским российской армии в зоне СВО не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда. <…> По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков», — сказал в интервью РИА Новости Чемезов.

Он отметил, что в ходе спецоперации действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.

Ранее The New York Times со ссылкой разведку сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции «вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям».