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Джонсон напомнил об огромных потерях России во Второй мировой

Источник:
«Известия»
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Фото: Adam Guz / CC BY 3.0 pl

Россия понесла большие потери во время Второй мировой войны, так же как и Украина, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Украинская журналистка во время интервью сравнила россиян с нацистами. Джонсон осадил ее. «Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов»,— приводят «Известия» слова экс-премьера Великобритании.

Журналистка напомнила, что потери также были и у Украины. «И украинцы тоже», — согласился Джонсон.

В ходе Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек, из них 8,7 миллиона — военнослужащих.

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Жизнь #История
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