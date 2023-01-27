Джонсон напомнил об огромных потерях России во Второй мировой

Россия понесла большие потери во время Второй мировой войны, так же как и Украина, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Украинская журналистка во время интервью сравнила россиян с нацистами. Джонсон осадил ее. «Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов»,— приводят «Известия» слова экс-премьера Великобритании.

Журналистка напомнила, что потери также были и у Украины. «И украинцы тоже», — согласился Джонсон.

В ходе Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек, из них 8,7 миллиона — военнослужащих.