Явление думскроллинга или болезненное пристрастие к чтению плохих новостей получило широкое распространение в современном обществе. Оно провоцирует стресс и депрессии у людей, предупредила доктор социологических наук Татьяна Каменева.
Современный мир предлагает информацию об опасности не в реальности, а через цифровой контент. Такая информация уже переработана и преувеличена, распространяется с большой скоростью, дополняется негативными оценками и подробностями, сказала Каменева в интервью «Ленте.ру».
По ее словам, 25% людей «проживают плохие новости внутри себя, в результате ухудшаются настроение, общее психоэмоциональное состояние». Думскроллинг провоцирует стресс, вызванный постоянным поиском новостей, реакцией на их прочтение и невозможностью как-то повлиять на ход событий.
Среди физических и психологических реакций на думскроллинг социолог назвала повышенную тревожность, депрессию, ощущение изоляции, головные боли, бессонницу, рассеянность, нарушение пищевого поведения, деформацию социальных контактов.
Каменева отметила, что бороться с навязчивой потребностью чтения плохих новостей сложно. Она посоветовала оценить время, которое на это уходит и читать новостные ленты два раза в день — утром и вечером. А лучше вовсе переключиться на позитивные вещи — книги, музыку, прогулки.
mosquito__2010Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...
AlhazredЩа "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))
GammiPluhВас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается
nicollaichОтвечая на вопрос, поможет ли встреча с российским президентом Владимиром Путиным разрешить конфликт,...