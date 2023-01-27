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Социолог предупредила об опасности думскроллинга

Источник:
«Лента.ру»
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Явление думскроллинга или болезненное пристрастие к чтению плохих новостей получило широкое распространение в современном обществе. Оно провоцирует стресс и депрессии у людей, предупредила доктор социологических наук Татьяна Каменева.

Современный мир предлагает информацию об опасности не в реальности, а через цифровой контент. Такая информация уже переработана и преувеличена, распространяется с большой скоростью, дополняется негативными оценками и подробностями, сказала Каменева в интервью «Ленте.ру».

По ее словам, 25% людей «проживают плохие новости внутри себя, в результате ухудшаются настроение, общее психоэмоциональное состояние». Думскроллинг провоцирует стресс, вызванный постоянным поиском новостей, реакцией на их прочтение и невозможностью как-то повлиять на ход событий.

Среди физических и психологических реакций на думскроллинг социолог назвала повышенную тревожность, депрессию, ощущение изоляции, головные боли, бессонницу, рассеянность, нарушение пищевого поведения, деформацию социальных контактов.

Каменева отметила, что бороться с навязчивой потребностью чтения плохих новостей сложно. Она посоветовала оценить время, которое на это уходит и читать новостные ленты два раза в день — утром и вечером. А лучше вовсе переключиться на позитивные вещи — книги, музыку, прогулки.

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