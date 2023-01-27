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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США заявили об отсутствии танков Abrams для Украины

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты в настоящее время не имеют в наличии дополнительные танки M1A2Abrams для отправки на Украину, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Саблина Сингх.

«У нас просто нет в наличии дополнительных таких танков в арсенале США, именно по этой причине потребуется несколько месяцев, чтобы передать эти танки Abrams M1A2 Украине», — цитирует ТАСС Сингх.

Он отметила, что необходимо будет «закупить эти танки для Украины». «Но речь не идет о задержке, у нас просто нет в наличии этих танков Abrams в наших запасах, чтобы передать их украинцам в настоящий момент», — пояснила она.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала о том, что власти США намерены поставить Украине усовершенствованную модификацию танков Abrams M1A2. Но это будет экспортная версия, в которую не входят секретные комплекты брони, используемые самими американскими военными.

О намерении передать Киеву 31 танк Abrams США объявил ранее президент Джо Байден. В администрации США предупредили, что поставка займет «месяцы, а не недели».

Тема: Военная операция на Украине
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