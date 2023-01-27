Санкции против атомной отрасли России больно ударят по Западу

Санкции против российской атомной энергетики бумерангом вернутся к Западу — Россия не только является важным поставщиком урана для западных АЭС, но и обладает крупнейшими в мире мощностями по его обогащению, пишет французское издание AgoraVox.

Европейский союз намерен ввести десятый пакет санкций против России. Главным их ударным элементом предполагается сделать ограничительные меры против российской атомной отрасли. На этом категорически настаивают страны Балтии и Польша.

AgoraVox напоминает, что атомная отрасль России — это не просто мощный комплекс, состоящий из 350 предприятий и организаций, в которых работает более 250 тысяч человек. Это также поставщик уникальных технологий обогащения урана и крупнейший экспортер этого топлива.

Только США в 2021 году импортировали 550 тонн обогащенного российского урана на сумму 645,7 миллиона долларов, на такую же сумму они закупили топливо с января по октябрь 2022 года. На фоне газового кризиса в ЕС резко вырастет спрос на атомные источники энергии и в Европе, отмечает издание.

Больше всего уязвима Франция с ее 50 атомными реакторами. 80% урана она закупает за рубежом, в том числе и России. Венгрия, где Росатом строит атомную станцию, уже выступила против новых антироссийских санкций.

Неясно, будут ли эффективны новые санкции против России. Ясно, что они обернутся против самих западных стран, заключает издание.