Как быстро отмыть духовку

Духовка быстро покрывается жиром и нагаром, отмыть ее становится сложно, хозяйки предлагают разные способы, чтобы добиться частоты.

Одна из хозяек поделилась свои лайфхаком для очищения духовки. Она взяла немного кипятка и таблетку для посудомоечных машин.

«Смачивайте ее в воде и трите все загрязнения внутри духовки. Весь нагар и жир сразу будут очищаться. И вы убедитесь, что отмыть духовку таблеткой для посудомоечной машины можно очень быстро», — сказала женщина на видео на YouTube.

Отмывание духовки таким способом займет время. И скорее всего, подойдет для не сильно загрязненных духовых шкафов. Если духовку не мыли месяцами, то спасет только специализированная бытовая химия.