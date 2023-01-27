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Разработан доступный летающий будильник

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские изобретатели создали летающий будильник Flying Alarm Clock. При срабатывании сигнала он начинает летать по комнате, мигать лампочками и издавать неприятный звук.

«Пока вы не встанете и не найдете пропеллер, он не заткнется. А еще пропеллер может прилететь прям вам в голову — и вы тоже сразу проснетесь», — написал телеграм-канал Вокругтехно, обнаруживший устройство на просторах AliExpress.

Будильник может летать сам или «выстрелить» пропеллером в случайном направлении. Чтобы выключить устройство, сперва нужно его отловить или найти и установить на место винт. Звук выключается специальными кнопками на корпусе. 


Будильник питается от пяти АА-батареек и выполнен из крепкого пластика. Приобрести Flying Alarm Clock можно на AliExpress за 1 тысячу рублей.

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