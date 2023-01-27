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Нейросети запретили быть адвокатом в суде

Источник:
Sibnet.ru
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Судейский молоток
Фото: © Tingey Injury Law Firm / Unsplash License

Коллегия адвокатов штата Калифорния и юристы других регионов Америки запретили использование нейросети DoNotPay в качестве защитника при обвинениях в нарушении правил дорожного движения. Планировалось, что ИИ поможет ответчику оспорить штрафы через умные очки.

Директор стартапа Джошуа Браудер рассказал NPR, что после презентации возможностей нейросети в его адрес начали поступать угрозы судебного разбирательства и обвинения в незаконной адвокатской деятельности. Юристы из разных штатов начали слать гневные письма, а некоторые должностные лица грозили судом.

«Нам угрожали несколько коллегий адвокатов штата. Один даже сказал, что возможно направление в окружную прокуратуру, судебное преследование и тюремное заключение», — сообщил Браудер.

Браудер рассказал, что вынужден теперь отказаться от разработки адвокат-бота. DoNotPay сосредоточит свое внимание на оказании помощи людям, имеющим дело с дорогостоящими медицинскими счетами, нежелательными подписками и проблемами с агентствами кредитной отчетности.

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Создатель DoNotPay с сожалением отметил, что его разработка могла действительно помочь людям, ведь многие из них не в состоянии позволить себе адвокатов. Он уверен, что в будущем сопротивление ослабнет и ИИ смогут стать полноправными судебными представителями.

Нейросеть DoNotPay работает на базе двух проектов ChatGPT и DaVinci. Она встраивается в умные очки и в режиме дополненной реальности анализирует происходящее вокруг пользователя и дает рекомендации по ответам.

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