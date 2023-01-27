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Названы самые вымирающие регионы Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Кладбище зимнее
Фото: © Sibnet.ru

Население продолжило сокращаться в регионах Сибири в 2022 году, больше умерло людей в Кемеровской области и Алтайском крае, сообщается в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России».

Статистики посчитали естественный прирост или убыль населения из расчета на 1 тысячу человек в 2022 году. В большинстве регионов Сибири смертность превысила рождаемость. 

Больше всего этот показатель оказался в Алтайском крае 7,2 на тысячу населения и Кемеровской области — 7,0. Следом идет Омская область с показателем — 5,1.

Красноярский край с показателем 4,4 находится на четвертом месте. Затем идут Хакасия и Новосибирская область с показателем 4,1. Строчкой ниже оказались Иркутская и Томская области (3,8).

Только два региона смогли показать в 2022 году прирост населения. Это Тува, где проирост составил 9,4 на тысячу населения и Республика Алтай — 1,4.

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Жизнь #Здоровье #Новосибирск #Омск #Томск #Кузбасс
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