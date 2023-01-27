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Xiaomi и Honor возобновят деятельность в России

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Xiaomi
Фото: © BoliviaInteligente / Unsplash License

Xiaomi и Honor начали нанимать сотрудников в российские офисы, что говорит о возобновлении деятельности в стране на официальном уровне. Ранее компании приостанавливали маркетинговое присутствие в стране.

«У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирают персонал в России», — цитируют «Известия» ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что компаниям очень важен российский рынок. На это указывают предновогодние акции, чья цель показать потребителям, что бренд никуда не собирается уходить.

Обе компании снизили маркетинговое присутствие в марте 2022 года. Xiaomi поставку устройств не прекращала, что позволило ей занять лидирующие позиции на рынке. Honor активно использовал зарубежных партнеров, и смартфоны поставлялись через них.

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