NASA увидели на Марсе огромную морду медведя

Один из орбитальных аппаратов NASA сфотографировал на поверхности Марса огромную «морду медведя». Размер марсианского «изображения» — примерно 2 тысячи метров.

«На Марсе нет медведей, но есть поверхностное образование, очень похожее на медведя», — пишет CNET со ссылкой на данные NASA.

Фото: © NASA/JPL-Caltech/UArizona

Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок в декабре. «Морда» марсианского медведя намного больше земного, она простирается примерно на 2 тысячи метров. Конечно, это не настоящая морда и даже не ее изображение, созданное разумными существами.

«Там есть холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым рисунком излома (голова)», — объяснили эксперты. Круговая трещина могла появиться из-за отложений над зарытым ударным кратером. Нос мог быть образован вулканическим или грязевым жерлом.

HiRise не единожды находил на Марсе необычные «лица»: кратер «Счастливое лицо», стакан из «Маппет-шоу» и американский актер Эд Аснер. Так что медвежья морда — очередной сюрприз с красной планеты.