НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

NASA увидели на Марсе огромную морду медведя

Источник:
Sibnet.ru
268 0

Один из орбитальных аппаратов NASA сфотографировал на поверхности Марса огромную «морду медведя». Размер марсианского «изображения» — примерно 2 тысячи метров.

«На Марсе нет медведей, но есть поверхностное образование, очень похожее на медведя», — пишет CNET со ссылкой на данные NASA.

Фото: © NASA/JPL-Caltech/UArizona

Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок в декабре. «Морда» марсианского медведя намного больше земного, она простирается примерно на 2 тысячи метров. Конечно, это не настоящая морда и даже не ее изображение, созданное разумными существами.

«Там есть холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым рисунком излома (голова)», — объяснили эксперты. Круговая трещина могла появиться из-за отложений над зарытым ударным кратером. Нос мог быть образован вулканическим или грязевым жерлом.

HiRise не единожды находил на Марсе необычные «лица»: кратер «Счастливое лицо», стакан из «Маппет-шоу» и американский актер Эд Аснер. Так что медвежья морда — очередной сюрприз с красной планеты.

Еще по теме
Ученые объяснили парадокс темного неба
На какой высоте начинается космос
Робота‑массажиста разработали для российских космонавтов
Россия запустит спутники ГЛОНАСС нового поколения
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

GammiPluh

Вас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается

Alhazred

Что ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))