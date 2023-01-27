Врач рассказала, можно ли пить минералку вместо воды

Минеральная вода не может заменить обычную, от нее человек будет отекать, пить минералку надо в меру, сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Минералка насыщена микроэлементами и несет определенную пользу, с одной стороны, добавляя микроэлементов.

«Но, если ими заменить весь объем выпиваемой воды, то это уже будет иметь и свои негативные последствия, так как эта жидкость будет способствовать оттоку воды из клеток во внеклеточное пространство», — отметила врач в телеграм-канале.

Минералка содержит СО2, а значит будет подвергать слизистую желудочно-кишечного тракта, особенно желудка, травматическому воздействию, приводя при длительном употреблении натощак, к эрозионным изменениям, и в худшем случае, к язвам.

Поэтому ее нельзя пить на голодный желудок. А только в рамках общего объема воды, но в меру, не больше трети объема.