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Врач рассказала, можно ли пить минералку вместо воды

Источник:
Sibnet.ru
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Минеральная вода
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минеральная вода не может заменить обычную, от нее человек будет отекать, пить минералку надо в меру, сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Минералка насыщена микроэлементами и несет определенную пользу, с одной стороны, добавляя микроэлементов.

«Но, если ими заменить весь объем выпиваемой воды, то это уже будет иметь и свои негативные последствия, так как эта жидкость будет способствовать оттоку воды из клеток во внеклеточное пространство», — отметила врач в телеграм-канале.

Минералка содержит СО2, а значит будет подвергать слизистую желудочно-кишечного тракта, особенно желудка, травматическому воздействию, приводя при длительном употреблении натощак, к эрозионным изменениям, и в худшем случае, к язвам.

Поэтому ее нельзя пить на голодный желудок. А только в рамках общего объема воды, но в меру, не больше трети объема.

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Жизнь #Здоровье
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mosquito__2010

Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

GammiPluh

Вас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается

Alhazred

Что ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))