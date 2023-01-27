Роскосмос показал фото гигантского айсберга

Фото: © Роскосмос
Гигантский айсберг откололся в Антарктиде, спутники Роскосмоса следят за передвижением, сообщает организация.
В воскресенье айсберг A-74, площадью 1550 квадратных километров (примерно площадь Санкт-Петербурга), оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров.
Снимок сделан российским помощником «Метеор-М» — аппарат мониторит глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров.
Айсберг может угрожать кораблям. Но кусок ледника хорошо виден со спутников, на всех современных судах есть радары, которые заметят айсберг издалека.
mosquito__2010Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...
AlhazredЩа "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))
GammiPluhВас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается
AlhazredЧто ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))