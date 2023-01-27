Роскосмос показал фото гигантского айсберга

Гигантский айсберг откололся в Антарктиде, спутники Роскосмоса следят за передвижением, сообщает организация.

В воскресенье айсберг A-74, площадью 1550 квадратных километров (примерно площадь Санкт-Петербурга), оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров.

Снимок сделан российским помощником «Метеор-М» — аппарат мониторит глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров.

Айсберг может угрожать кораблям. Но кусок ледника хорошо виден со спутников, на всех современных судах есть радары, которые заметят айсберг издалека.