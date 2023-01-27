НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Роскосмос показал фото гигантского айсберга

Источник:
Sibnet.ru
464 0
Фото: © Роскосмос

Гигантский айсберг откололся в Антарктиде, спутники Роскосмоса следят за передвижением, сообщает организация.

В воскресенье айсберг A-74, площадью 1550 квадратных километров (примерно площадь Санкт-Петербурга), оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров.

Снимок сделан российским помощником «Метеор-М» — аппарат мониторит глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров.

Айсберг может угрожать кораблям. Но кусок ледника хорошо виден со спутников, на всех современных судах есть радары, которые заметят айсберг издалека.

Еще по теме
Сильный ветер спрогнозировали в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о «волне холода» в Сибири
Морозы вернутся в Новосибирск
Индия обошла Китай по численности населения
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
Обсуждение (0)
Картина дня
США предложили России смягчить санкции
Казахстан ужесточил правила въезда для иностранцев
Трамп заявил о риске ядерной войны после отправки танков Украине
Кремль отказался менять статус спецоперации на Украине
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

GammiPluh

Вас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается

Alhazred

Что ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))