Трамп заявил о риске ядерной войны после отправки танков Украине

Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну после передачи Украине танков, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать», — цитирует РИА Новости Трампа.

Он неоднократно предупреждал, что ситуация на Украине может вылиться в третью мировую войну. Экс-президент убежден, что боевые действия не начались бы, если бы выиграл выборы и остался президентом на второй срок.

Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 машин из запасов бундесвера. Танки могут прибыть на Украину в конце марта.

Поставку танков для ВСУ анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. На доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.