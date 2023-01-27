США предложили России смягчить санкции

Американские власти готовы обсудить возможность смягчения санкций в отношении России при серьезных переговорах по Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь Блинкен тоже выступал бы в поддержку», — приводит ТАСС слова Нуланд, сказанные на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Сенатор Рэнд Пол поинтересовался у Нуланд перспективой отказа от санкций в отношении законодателей России в надежде на то, что Москва по принципу взаимности сделает такой же шаг в адрес членов Конгресса.

Пол подчеркнул, что решения Вашингтона о применении ограничительных мер против членов Думы и Совета Федерации фактически привели к разрушению российско-американского межпарламентского диалога.

«Сенатор, я бы сказала следующее: если интересам США отвечает наличие переговоров с россиянами, то нам следует внимательно изучить вопрос о том, что может быть сделано для содействия этому», — ответила Нуланд.