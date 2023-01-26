Российским спортсменам предложили выступить на Азиатских играх

Олимпийский совет Азии выступил за допуск российских и белорусских спортсменов до своих турниров, говорится в заявлении на сайте организации.

«Совет верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — отмечается в документе.

Организация предложила российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступать в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх. При этом отмечается, что этот процесс остается в режиме ожидания.

Сейчас Международный олимпийский комитет продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на строгих условиях.

Ранее МОК выступил с заявлением, согласно которому российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.