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Российским спортсменам предложили выступить на Азиатских играх

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Олимпийский совет Азии выступил за допуск российских и белорусских спортсменов до своих турниров, говорится в заявлении на сайте организации.

«Совет верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — отмечается в документе.

Организация предложила российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступать в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх. При этом отмечается, что этот процесс остается в режиме ожидания.

Сейчас Международный олимпийский комитет продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на строгих условиях.

Ранее МОК выступил с заявлением, согласно которому российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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pepelmetal

Об вас ноги вытирают и плюют вам в лицо)

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

Alhazred

Ну так докажи нам, что это так)

GammiPluh

Кремль не допустит победы Запада и дальше чего?