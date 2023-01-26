Кремль отказался менять статус спецоперации на Украине

Кремль не планирует менять статус специальной военной операции на Украине в связи с поставками Киеву Западом тяжелых танков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что власти Германии решили передать Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Германский канцлер Олаф Шольц уточнил, что власти ФРГ намерены передать Украине два танковых батальона с Leopard 2, однако сделают это вместе с партнерами. Таким образом, всего речь идет о 88 танках.

Президент США Джо Байден также объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США выделят 400 миллионов долларов на производство 31 танка M1 Abrams.