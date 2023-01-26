НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отказался менять статус спецоперации на Украине

Источник:
«Интерфакс»
443 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль не планирует менять статус специальной военной операции на Украине в связи с поставками Киеву Западом тяжелых танков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что власти Германии решили передать Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Германский канцлер Олаф Шольц уточнил, что власти ФРГ намерены передать Украине два танковых батальона с Leopard 2, однако сделают это вместе с партнерами. Таким образом, всего речь идет о 88 танках.

Президент США Джо Байден также объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США выделят 400 миллионов долларов на производство 31 танка M1 Abrams.

Еще по теме
Россиянам показали телевизионное обращение Зеленского
Доходы депутатов и сенаторов станут тайной
Путин учредил новый праздник
Пригожин назвал американцев «коллегами»
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Позволит ли западное оружие Украине нанести поражение России
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

GammiPluh

У них совсем беда с дипломатическим корпусом, теперь ее слова можно использовать Casus belli

Alhazred

Что ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))

Alhazred

Ну так докажи нам, что это так)