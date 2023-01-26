Подсчитана сумма госдолга России

Сумма госдолга России по итогам 2022 года с учетом внешних и внутренних обязательств составила 22,8 триллиона рублей, подсчитал Минфин.

Годом ранее этот показатель находился в пределах 20,9 триллиона рублей, а расходы на содержание госдолга в течение прошлого года составили 1,33 триллиона рублей. Это составило около 4% расходной части федерального бюджета, пишут «Ведомости».

Значительная доля в структуре обязательств приходится на внутренний госдолг, который на 1 января 2023 года составил 18,78 триллиона рублей. Внешний долг — 4,04 триллиона рублей, или 19,65 миллиарда долларов.

Эксперты отмечают, что в прошлом году в условиях закрытых западных рынков капитала внешний госдолг сократился. Чтобы компенсировать нехватку средств, Минфин привлек 3,3 триллиона рублей на внутреннем долговом рынке с помощью облигаций федерального займа.