Доллар и евро последние 30 лет были основными валютами для инвестиций и сбережения средств в России. Но ситуация изменилась и они стали токсичными. Финансовые аналитики советуют присмотреться к китайскому юаню и гонконгскому доллару.

«Доллар и евро — валюты "токсичные". Санкции могут коснуться и рядовых россиян. Уже девятый пакет санкций приняли западные государства, за ним может последовать и десятый, и неизвестно, что еще там придумают, но удар по валютным операциям вполне может быть нанесен», — приводит МК мнение члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александра Разуваева.

Инвестирование в американскую и европейскую валюты из-за дополнительных рисков не дадут дополнительной доходности. «Поэтому о долгосрочных вложениях в них говорить не приходится», — считает аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

По его словам, если человек собирается сберегать и накапливать, то стоит присмотреться к покупке валюты, не подверженной значительной девальвации.

Какие валюты лучше игнорировать

Вложения в большинство «дружественных» валют сопровождается специфическими рисками, предупреждает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. «Достаточно взглянуть на динамику турецкой лиры, которая из-за действий монетарных властей страны в последние годы понесла существенные потери», — обратил внимание эксперт.

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С 2018 года лира ослабла более чем в пять раз. Многие валюты стран СНГ, по мнению аналитика, также не стоит рассматривать в качестве способа сбережения: «Они имеют высокую корреляцию с курсом рубля, поэтому не являются эффективным способом диверсификации валютных вложений».

Покупка казахстанского тенге, турецкой лиры или индийской рупии вряд ли поможет уберечь сбережения от валютных колебаний, замечает финансовый эксперт УК «Открытие» Олег Федорович. Они так же нестабильны, как и рубль.

Покупка этих валют, а также дирхамы ОАЭ, все же остаются экзотическими для россиян, добавил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Выбор экспертов

Зварич считает, что из валют «дружественных» стран основной альтернативой доллару и евро выступает китайский юань, представляющий одну из лидирующих мировых экономик.

С ним солидарен эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, при оценке валют в координатах «риск-доходность», китайский юань и гонконгский доллар — оптимальный выбор.

«Обороты торгов на Мосбирже данными валютами за последний год возросли на порядок, а юань уже ничем не уступает в ликвидности доллару США и евро», — сказал Зельцер РИА Новости.

Разуваев же уверен, что лучшая валюта для инвестиций — рубль. «К апрелю 2023-го у нас годовая инфляция снизится, потому что из расчета уйдет сверхвысокая инфляция марта 2022 года, которая была вызвана девальвацией», — пояснил он.

«По моему мнению, инфляция снизится до 6%. Соответственно, Банк России начнет понижать ключевую ставку, так что рублевый депозит можно открывать уже сейчас», — заключил Разуваев, добавив, что курс доллара, скорее всего, вернется к уровню 60 рублей .