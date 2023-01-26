Россия заменит доллар «золотой криптовалютой»

Россия совместно с Ираном работает над созданием общей криптовалюты, которая могла бы использоваться вместо доллара, иранского риала и рубля при товарообороте между двумя странами. Такой токен будет обеспечиваться золотом.

Золотой стандарт — это денежная система, при которой стоимость монет выражается в определенном гарантированном количестве золота. А золото традиционно считается самым надежным активом, стоимость которого в условиях политической турбулентности только растет.

Как будет работать «золотой рубль»

Тегеран положительно оценил инициативу Москвы, рассказал «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков после визита в Иран российской делегации. Однако на первом этапе России предстоит скорректировать криптовалютное законодательство.

Новая криптовалюта будет работать по принципу стейблкойна — это цифровые токены, стоимость которых обычно привязана к обычной валюте или физическому активу. В теории стейблкоин можно в любой момент времени купить или продать по фиксированной цене, он застрахован от резких колебаний стоимости.

Схема работы следующая: Россия выпускает цифровую валюту, обеспеченную золотом из национальных запасов. Затем создается биржа, на которой производится обмен валют на «золотой рубль». Покупатель приобретает на бирже токен, оплачивает товар, продавец его поставляет, а затем обменивает криптовалюту на рубли или другую валюту.

По оценке аналитиков, использование цифровой валюты в товарообороте России с партнерами предпочтительнее трансграничной системы переводов между банками SWIFT, так как на нее в любой момент могут распространиться очередные западные ограничения.

Российский стейблкоин планируется привязать к золоту — одному из самых надежных и устойчивых активов. Золотые слитки для этого могут предоставить аффинажные заводы или центры, где хранится золото. Криптовалюта будет выпущена под конкретный физический объем драгоценного металла.

Как правило, стейблкойны не используются для инвестиций с целью накопления средств, однако удобны для быстрых расчетов. Аналоги российского токена уже существуют — например, одна монета Digix Gold обеспечена одним граммом физического золота, которое хранится в Сингапуре и Канаде. Еще один популярный золотой токен — PAX Gold.

Зачем нужна «золотая криптовалюта»

В данный момент расчеты в долларах между Россией и Ираном запрещены санкциями, поэтому платежи проходят в национальной валюте — рублях и риалах. При этом у Ирана есть большой долг за поставки товаров из России.

Кроме этого, высокая волатильность иранской валюты, а также существование двух курсов иранского риала к доллару США (официального и рыночного) создают неудобства для российских экспортеров.

Именно поэтому использование цифровой валюты в товарообороте между двумя странами выглядит предпочтительнее. В перспективе такую схему могли бы перенять и другие крупные торговые партнеры России — Китай, Индия, Бразилия.

Ключевое преимущество новой схемы — невозможность блокирования операций со стороны США и высокая стабильность курса, так как фактически стоимость такой криптовалюты будет привязана к актуальному курсу золота на мировом рынке.

Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ летом 2022 года выпустил доклад, в котором содержалось предложение выпустить стейблкойн под рабочим названием «золотой рубль», который будет обеспечен золотом. По мнению специалистов, это позволит безболезненно заменить доллар в международных расчетах в условиях западных санкций.

