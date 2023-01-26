Запад задумался о передаче Украине истребителей

Западные страны ведут консультации о возможной передаче Украине истребителей, но многие высказывают опасение, что это приведет к резкой эскалации конфликта, пишет Politico со ссылкой источники в дипломатических и военных кругах.
«Истребители стали бы следующим логичным шагом», — приводит издание мнение европейского дипломата. Но США пока придерживаются категоричной позиции: «о передаче истребителей не может идти речи».
По словам другого дипломатического источника, тема передачи истребителей пока только представляется невозможной, но ее всерьез могут начать обсуждать уже «через две-три недели». Речь идет о встрече на американской авиабазе Рамштайн в феврале.
Пока же Запад намерен использовать другие средства — поставку ударных беспилотников и, возможно, ракеты дальнего радиуса действия.
GammiPluhУ них совсем беда с дипломатическим корпусом, теперь ее слова можно использовать Casus belli
AlhazredЧто ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))
jeryakobа не пора ли уже учить китайский?
nicollaichМожет зря Украина объявила мобилизацию 150 тысяч человек? 100 танков же гарантируют победу.