Запад задумался о передаче Украине истребителей

Западные страны ведут консультации о возможной передаче Украине истребителей, но многие высказывают опасение, что это приведет к резкой эскалации конфликта, пишет Politico со ссылкой источники в дипломатических и военных кругах.

«Истребители стали бы следующим логичным шагом», — приводит издание мнение европейского дипломата. Но США пока придерживаются категоричной позиции: «о передаче истребителей не может идти речи».

По словам другого дипломатического источника, тема передачи истребителей пока только представляется невозможной, но ее всерьез могут начать обсуждать уже «через две-три недели». Речь идет о встрече на американской авиабазе Рамштайн в феврале.

Пока же Запад намерен использовать другие средства — поставку ударных беспилотников и, возможно, ракеты дальнего радиуса действия.