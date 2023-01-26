НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад задумался о передаче Украине истребителей

Источник:
Politico
446 3

Западные страны ведут консультации о возможной передаче Украине истребителей, но многие высказывают опасение, что это приведет к резкой эскалации конфликта, пишет Politico со ссылкой источники в дипломатических и военных кругах.

«Истребители стали бы следующим логичным шагом», — приводит издание мнение европейского дипломата. Но США пока придерживаются категоричной позиции: «о передаче истребителей не может идти речи».

По словам другого дипломатического источника, тема передачи истребителей пока только представляется невозможной, но ее всерьез могут начать обсуждать уже «через две-три недели». Речь идет о встрече на американской авиабазе Рамштайн в феврале.

Пока же Запад намерен использовать другие средства — поставку ударных беспилотников и, возможно, ракеты дальнего радиуса действия.

Тема: Военная операция на Украине
Арабский эксперт заявил о готовности России к большому наступлению
Зеленский потребовал у Запада самолеты и ракеты
Байден отправит Зеленскому батальон «Абрамсов»
Глава МИД Германии заявила, что Европа ведет войну против России
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

У них совсем беда с дипломатическим корпусом, теперь ее слова можно использовать Casus belli

Alhazred

Что ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))

jeryakob

а не пора ли уже учить китайский?

nicollaich

Может зря Украина объявила мобилизацию 150 тысяч человек? 100 танков же гарантируют победу.