Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил новую песню «Исповедь», где вывернул душу наизнанку. Вместе с премьерой композиции вышел клип.

«Я откровенно пою о том, что у меня на душе. Делюсь своими переживаниями и, обращаясь к Всевышнему, прошу дать мне сил нести свой крест и не падать», — написал Shaman в телеграм-канале.

В первые минуты публикации «Исповеди» на YouTube пользователи Сети стали восхищаться душераздирающей песней артиста. В комментариях поклонники написали, что композиция получилась искренняя, душевная и сильная.