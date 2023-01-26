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Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил новую песню «Исповедь», где вывернул душу наизнанку. Вместе с премьерой композиции вышел клип.

«Я откровенно пою о том, что у меня на душе. Делюсь своими переживаниями и, обращаясь к Всевышнему, прошу дать мне сил нести свой крест и не падать», — написал Shaman в телеграм-канале.

В первые минуты публикации «Исповеди» на YouTube пользователи Сети стали восхищаться душераздирающей песней артиста. В комментариях поклонники написали, что композиция получилась искренняя, душевная и сильная.

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