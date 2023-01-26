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«Яндекс» обучил нейросеть распознавать дореволюционные тексты

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» создал нейросеть, способную распознать текст с дореволюционной орфографией. Эта технология поможет быстро ознакомиться с историческими документами, написанными от руки, без необходимости разбирать почерк и с возможностью обработки данных на компьютере.

Технология позволяет быстро распознать сложный текст, требующий у профессионалов большого количества времени и соответствующей подготовки со знанием устаревшего письма и орфографии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя «Поиска» Елену Бубнову.

«Для расшифровки одной страницы архивного рукописного текста профессионалу может потребоваться до получаса времени, а наш сервис справляется с этим за несколько секунд. В перспективе технологию можно использовать и для решения других задач в продуктах "Яндекса"», — сообщила Бубнова.

Ознакомиться с первыми переведенными нейросетью документами можно по ссылке «Поиск по архивам». Там доступны, например, запись о рождении Достоевского или информацию о замужестве дочери Толстого.

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Топ комментариев

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

GammiPluh

У них совсем беда с дипломатическим корпусом, теперь ее слова можно использовать Casus belli

Alhazred

Что ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))

Alhazred

Ну так докажи нам, что это так)