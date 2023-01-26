России предрекли возвращение роли главного экспортера газа в ЕС

Россия может в перспективе вернуть себе роль главного поставщика газа в Европейский союз, говорится в докладе консалтинговой компании Kept.

«Существует мнение, что, несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры "Северных потоков", Россия, тем не менее, сможет в будущем вернуть себе место ведущего поставщика природного газа в Европу», — приводит РИА Новости доклад Kept.

Такую точку зрения озвучили 40% участников опроса, проведенного в ходе отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований, сказано в докладе.

Аналогичное мнение высказал в январе министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби, отметили аналитики Kept. Они указали на инфраструктурные и экономические ограничения: для импорта сжиженного природного газа (СПГ) — основной альтернативы трубопроводному — требуются масштабные регазификационные мощности.

Стоимость этих мощностей с учетом доставки из стран Ближнего Востока и США превышает контрактные цены «Газпрома», говорится в докладе.

Восстановлению объемов экспорта российского газа в Европу будет способствовать создание газового хаба в Турции, а также расширение энергетического сотрудничества со странами СНГ, добавили в Kept.