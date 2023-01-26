Фанаты разгадали исчезновение Сэма с фото в сериале «Винчестеры»

Поклонники культового сериала «Сверхъестественное» нашли объяснение отсутствию Сэма Винчестера на фотографии, появившейся в восьмой серии приквела шоу, посвященного родителям главных героев.

«Винчестеры» — приквел «Сверхъестественного», в котором рассказывается история знакомства и любви Мэри и Джона – родителей братьев Винчестеров, лучших в мире охотников на нечисть.

Сериал выходит с осени прошлого года на телеканале The CW. Его продюсирует Дженсен Эклс, сыгравший в оригинальном шоу роль Дина Винчестера — старшего из братьев. В приквеле он выступает в роли рассказчика в качестве закадрового голоса. Зрители также увидели его в первой серии.

Фото раздора

В конце восьмой серии «Винчестеров» главные герои на одном из фото, сделанных отцом Мэри, видят выходящего из машины незнакомца. Джон говорит, что этот человек отдал ему письма отца после его возвращения из Вьетнама. Мэри отвечает, что не видела того прежде. Незнакомец оказывается взрослым Дином Винчестером, который должен родиться много лет спустя.

Поклонники шоу сразу же узнали кадр, использованный в эпизоде. На оригинальном фото из машины выходят Дин и его младший брат Сэм, одержимый ангелом Гадриэлем. Действие происходило в девятом сезоне оригинального шоу.

Фанатов возмутило отсутствие персонажа Джареда Падалеки в этом кадре. Они заявили, что Эклс не только не сообщил лучшему другу про проект, не пригласил в него, но и «стер» любые упоминания о нем.

Эффект бабочки

Часть зрителей нашла разумное объяснение произошедшему. Они вспомнили слова Эклса, который говорил, что они вместе со сценаристом «Винчестеров» Робби Томпсоном часто используют отсылку к «Назад в будущее».

«Мы не хотим, чтобы фотография Дина и Сэма была стерта. Мы пытаемся сохранить все, что возможно, на материнском шоу», — отмечал он.

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Поклонники вспомнили, что в «Сверхъестественном» было несколько путешествий героев во времени, которые могли бы повлиять на будущее и изменить его, как это сделал Марти Макфлай в «Назад в будущее», изменив обстоятельства встречи своих родителей. После этого с семейной фотографии героя исчезли брат с сестрой, а потом начал исчезать он сам, стираясь из реальности.

«Теперь мы знаем, что что-то или кто-то внес изменения в прошлое. Может быть, Дин. Основываясь на отсылке к «Назад в будущее», я понимаю, что к концу сериала все будет исправлено, так что мы сможем перейти в «Сверхъестественное», и ничто из того, что происходит в «Винчестерах», не изменит событий оригинального шоу», — написал один из поклонников в своем блоге в соцсети Tumblr.

Еще один зритель считает, что произошедшее объясняется еще проще.

«Шоу нуждалось в фотографии выходящего из машины Дина, которая бы выглядела, как снимок с камер наблюдения. Обратите внимание, что с фото также удалены названия магазинов, вывески и так далее, потому что они не предназначены для этой сцены», — написал он на своей странице.

Какое объяснение ближе к истине, будет понятно к концу сезона, состоящего из 13 эпизодов. Ранее Дженсен Эклс отмечал, что ответы на все вопросы зрители получат в финале шоу. Он также говорил, что ищет способ привлечь в приквел своего партнера по «Сверхъестественному» и экранного брата Джареда Падалеки.