Громкий нарочитый смех или надменная серьезность, грубые шутки или избитые комплименты — если девушка хочет понравиться, это на свидании не допустимо. А как флиртовать правильно и что надо делать, чтобы заинтересовать мужчину?

Во время флирта с мужчиной имеет значение все — внешний вид, манеры, жесты, положение головы, туловища, взгляд. Каждая деталь важна для создания образа женщины в восприятии мужчины.

Манящий взгляд

Зрительный контакт — самый большой магнит. Но важно помнить, что некоторые «классические» приемы не работают. Например, рекламируемый прием «в угол, на нос, на объект» не работает.

Мужчины, когда с ними флиртует женщина, вообще часто удивляются, если собеседница вдруг начинает вращать глазами, и подозревают, что она задумала что-то нехорошее.

«Здесь главное не переусердствовать и не играть в гляделки. Задержите манящий взгляд на мужчине на несколько секунд дольше обычного, и как ни в чем не бывало, продолжайт е разговор», — советует психолог Лилия Родник.

Высокомерный взгляд сверху вниз тоже не работает. Он дает мужчине сигнал: «Ты меня не достоин». Если часто и на надолго опускать взгляд вниз — смотреть в пол — ухажер может сделать вывод, что неприятен девушке. А дерзкий взгляд в упор может насторожить. «Вспомните, как смотрят друг на друга боксеры перед боем?», — отмечает психолог Надежда Майер.

Чего нельзя прощать мужчине

Женщине во время флирта нужно смотреть на мужчину как бы снизу вверх. Но не подобострастно, а заинтересованно. Слегка опустив голову, бросать взгляд из-под ресниц, немного задерживать на лице собеседника, отводить в сторону и снова смотреть в глаза партнеру.

«Этот словно резинка. Ты пытаешься оторвать взгляд от человека, но он снова тянется к нему», — объясняет технику манящего взгляда Майер.

Сексуальные губы

Вторая деталь — сексуальные губы. Губы вообще ассоциируются с чувственностью и у мужчин, и у женщин. Поэтому сидеть с поджатыми губами — плохой прием. Женщина напомнит ухажеру или взрослую родственницу в гневе, или строгую учительницу, а это совсем нежелательные образы.

«Один из признаков сексуального возбуждения — расслабленные, приоткрытые губы. Сделайте их такими. Но не переусердствуйте, чтобы это не выглядело пошло», — говорит психолог.

Положение тела

Язык тела в общении с мужчиной — еще один фактор, помогающий пробудить интерес. Если женщина флиртует, и сидит с прямой напряженной спиной, думая, что это красиво, а из-за волнения постоянно потирает руки или опускает их под стол, то поклонник чувствует себя неуютно, ему покажется, что собеседнице с ним плохо.

«Расслабитесь, слегка обнимите себя за плечи, прикусите губу, но не наиграно, а словно невзначай. И мужчина увидит нежность, сексуальность, пластичность», — перечисляет Марк Бартон.

Похвала и улыбка

«Говорите комплименты», — советуют эксперты. Вопреки расхожему мнению, не только женщина любит ушами. Но похвала не должна быть вымученной, искусственной. Если у мужчины некрасивые руки, не нужно рассказывать ему, как они прекрасны. Неискренность женщины оттолкнет его.

Также не стоит во время флирта с парнем делать комплименты его вещам — машине, костюму, часам. Это неприятно, потому что похоже на замаскированную корысть. Даже если мужчина сам гордится своими материальными достижениями. Если одет хорошо и дорого, лучше отметить его вкус и стиль.

«Хвалите человека, его действия. Например, обратите внимание на его начитанность», — советует Родник.

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Важно понять, что комплимент мужчине — это секретная манипуляция. Если для девушки слышать восторги — обыденность, то на парня похвала всегда действует волшебно. От комплиментов меняется его состояние, он начинает чувствовать себя исключительным. И именно это ощущение, которое мужчине очень нравится, он начнет связывать с конкретной девушкой.

Впрочем, и принимать комплименты нужно умеючи. Реакция в стиле — «спасибо, но я сама знаю, какая я красивая и умная» — даст понять, что дама уверена в себе, но ничего больше. А вот легкое смущение и улыбка заставит мужчину почувствовать себя настоящим рыцарем.

Не нужно бояться смеха. «Если вам кажется, что от смеха у вас появляются морщинки и мужчина может их заметить, то вам это только кажется. Поверьте», — уверяет психолог Родник.