НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Даша Мельникова объяснила отсутствие в новых «Папиных дочках»

Источник:
Sibnet.ru
428 0
Фото: © соцсети Дарьи Мельниковой

Новый сезон «Папиных дочек» выйдет не со всеми ключевыми персонажами сериала. В числе тех, кто не снялся в перезапуске — Дарья Мельникова, исполнявшая роль Жени. Актриса объяснила, почему так произошло.

«Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту. Согласие участвовать в проекте с моей стороны было фаном, забавной ностальгией и весельем, но у создателей проекта, видимо (очевидно, это ж кинобизнес) другие цели и риски, так бывает», — написала Мельникова в соцсети.

Актриса добавила, что ей жаль фанатов сериала, которым не дали возможности увидеть весь состав старых «Папиных дочек».

Новый сезон «Папиных дочек» уже начали снимать. Из бывших героинь-сестер на экране появятся только Маша (Мирослава Карпович) и Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова).

По сюжету, Даша (Анастасия Сиваева) в канун очередной годовщины свадьбы сбегает из дома, оставив трудоголику Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу, Диану, Арину и Соню. Многодетному отцу предстоит пережить то, что когда-то пережил отец семейства Васнецовых.

Еще по теме
Фанаты разгадали исчезновение Сэма с фото в сериале «Винчестеры»
Боевик с Батлером «Крушение» выходит в российский прокат
Умер спортсмен из песни Высоцкого
Сериал о золотой лихорадке в Красноярском крае покажут на НТВ
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Обсуждение (0)
Топ комментариев

kostyl

Проблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...

niktb

Заменит, до тех пока китайцам это выгодно! Далее, - как сложится ситуевина...!

orangeraven

У России есть мощная и оригинальная культура, которую поддерживают вне России! А какая культура есть...

pepelmetal

Ну сгорят эти танки, как и рогульские