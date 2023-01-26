Даша Мельникова объяснила отсутствие в новых «Папиных дочках»

Новый сезон «Папиных дочек» выйдет не со всеми ключевыми персонажами сериала. В числе тех, кто не снялся в перезапуске — Дарья Мельникова, исполнявшая роль Жени. Актриса объяснила, почему так произошло.
«Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту. Согласие участвовать в проекте с моей стороны было фаном, забавной ностальгией и весельем, но у создателей проекта, видимо (очевидно, это ж кинобизнес) другие цели и риски, так бывает», — написала Мельникова в соцсети.
Актриса добавила, что ей жаль фанатов сериала, которым не дали возможности увидеть весь состав старых «Папиных дочек».
Новый сезон «Папиных дочек» уже начали снимать. Из бывших героинь-сестер на экране появятся только Маша (Мирослава Карпович) и Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова).
По сюжету, Даша (Анастасия Сиваева) в канун очередной годовщины свадьбы сбегает из дома, оставив трудоголику Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу, Диану, Арину и Соню. Многодетному отцу предстоит пережить то, что когда-то пережил отец семейства Васнецовых.
kostylПроблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...
niktbЗаменит, до тех пока китайцам это выгодно! Далее, - как сложится ситуевина...!
orangeravenУ России есть мощная и оригинальная культура, которую поддерживают вне России! А какая культура есть...
pepelmetalНу сгорят эти танки, как и рогульские