Даша Мельникова объяснила отсутствие в новых «Папиных дочках»

Новый сезон «Папиных дочек» выйдет не со всеми ключевыми персонажами сериала. В числе тех, кто не снялся в перезапуске — Дарья Мельникова, исполнявшая роль Жени. Актриса объяснила, почему так произошло.

«Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту. Согласие участвовать в проекте с моей стороны было фаном, забавной ностальгией и весельем, но у создателей проекта, видимо (очевидно, это ж кинобизнес) другие цели и риски, так бывает», — написала Мельникова в соцсети.

Актриса добавила, что ей жаль фанатов сериала, которым не дали возможности увидеть весь состав старых «Папиных дочек».

Новый сезон «Папиных дочек» уже начали снимать. Из бывших героинь-сестер на экране появятся только Маша (Мирослава Карпович) и Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова).

По сюжету, Даша (Анастасия Сиваева) в канун очередной годовщины свадьбы сбегает из дома, оставив трудоголику Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу, Диану, Арину и Соню. Многодетному отцу предстоит пережить то, что когда-то пережил отец семейства Васнецовых.