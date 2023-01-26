Зеленский потребовал у Запада самолеты и ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после заявлений о начале поставок Киеву современных танков потребовал от Запада самолеты и ракеты.

США в среду пообещали поставить Украине 31 танк M1 Abrams. Германия подтвердила намерение направить 14 танков Leopard 2.О готовности передать Leopard сообщили также Польша и Норвегия. Ранее Британия сообщила о скорой поставке Challenger 2, а Франция — колесных танков AMX-10 RC.

«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — цитирует ТАСС заявление Зеленского.

Ранее он сообщил, что обсудил с генсеком НАТО разблокирование поставок Киеву «принципиально новых видов вооружений».