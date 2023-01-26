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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский потребовал у Запада самолеты и ракеты

Источник:
ТАСС
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Фото: President Of Ukraine from Україна

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после заявлений о начале поставок Киеву современных танков потребовал от Запада самолеты и ракеты.

США в среду пообещали поставить Украине 31 танк M1 Abrams. Германия подтвердила намерение направить 14 танков Leopard 2.О готовности передать Leopard сообщили также Польша и Норвегия. Ранее Британия сообщила о скорой поставке Challenger 2, а Франция — колесных танков AMX-10 RC.

«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — цитирует ТАСС заявление Зеленского.

Ранее он сообщил, что обсудил с генсеком НАТО разблокирование поставок Киеву «принципиально новых видов вооружений».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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